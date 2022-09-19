МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Почти 5,2 тысячи жителей Приморья заявили об ущербе от тайфуна "Хинамнор", сообщает ГУМЧС РФ по региону. Тайфун в Приморье заставил добавить к пригородным поездам вагоны

Режим ЧС федерального характера введен в Приморье с 15 сентября. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ. Ранее режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести районах Приморья.

"В Приморском крае работают 37 оценочных комиссий. От граждан поступило 5241 заявление", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели расчистили 67 километров дорожного полотна, силами ведомства доставлено более 524 кубических метров скальной породы. Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, включая 27,4 тонны гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды.