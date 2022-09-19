В Кремле опровергли слухи о желании Кудрина уйти в "Яндекс"
Песков опроверг сообщения о просьбе Кудрина отпустить его из Счетной палаты в "Яндекс"
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Сообщения о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин просил президента России Владимира Путина о переходе в "Яндекс", не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что акционеры "Яндекса" хотят пригласить Кудрина в руководство, в связи с чем чиновник попросил Владимира Путина "отпустить" его из Счетной палаты в компанию.
"Нет, такого не было, такого не было", — сказал Песков.