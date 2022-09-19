МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. "Хроническая нехватка долларов" в Нигерии ведет к кризису, страна не в состоянии извлечь выгоду из роста цен на нефть, сообщает Financial Times. В США выросло число действующих нефтегазовых установок

"Это действительно идеальный шторм… Никто не мог этого предвидеть: низкая добыча нефти и высокий спрос на доллары", — передает издание слова предпринимателя в сфере финансовых технологий в Нигерии Айина Абойеджи.

Как отмечает FT, сославшись на валютных трейдеров и инвесторов, хроническая нехватка долларов в стране недавно переросла в кризис. Кроме того, доходы от продажи нефти резко упали из-за "массового воровства", что привело к снижению добычи энергоресурса.

Отмечается, что в долларах нуждаются как политические партии, так и обычные жители, которые хотят оплатить учебу за рубежом. По словам экономиста группы экономического саммита Нигерии, проблемы усугубляются в связи с отсутствием значительного экспорта в других секторах, помимо нефтяного.

"Нигерия в значительной степени зависит от притока нефти, но вам нужны и другие потоки капитала, такие как денежные переводы, большая часть которых не проходит через официальные каналы", — цитирует издание эксперта IC Group Мосопе Арубайи.

Аналитик подчеркнул, что Нигерия стала менее привлекательной для иностранных инвесторов, отчасти из-за трудностей с репатриацией доходов.

Ранее Международное энергетическое агентство в своем докладе сообщило, что добыча нефти в Нигерии в августе упала до 980 тысяч баррелей в сутки — минимума, который наблюдался в июле 1985 года, а перспективы восстановления производства неутешительны.