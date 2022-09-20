МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Спад экономики России в 2022 году составит 3,5-4%, при благоприятном сценарии вернуться на предсанкционный уровень она сможет уже в 2024 году, рассказала гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова в интервью РИА Новости. Во Франции объяснили, почему российская экономика не обрушилась

"Спада ВВП в этом году избежать с большой долей вероятности не удастся. Агентство прогнозирует его на уровне 3,5-4% по итогам года, что близко к июльским оценкам Банка России", — сообщила она в интервью в преддверии международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Основными причинами ожидаемого спада аналитик назвала санкции и вызванный ими удар по потреблению и инвестициям. При этом, по ее словам, поддержку экономике продолжают оказывать рост экспорта и госрасходов. "При благоприятном сценарии мы увидим выход на предкризисный уровень в 2024 году, а рост, скорее всего, начнется в конце следующего года", — считает Чекурова. По данным Росстата, рост экономики России в 2021 году составил 4,7%.

Эксперт подчеркнула, что весной в экономике была трудная ситуация, однако экономика на фоне мощнейшего роста экспорта энергоносителей и увеличения государственных инвестиций устояла. Сейчас же уже начал восстанавливаться импорт после резкого падения в феврале-апреле на фоне стабильного курса рубля и улучшения ситуации с логистикой.

"Пока неясно, как российская экономика будет проходить процесс "структурной трансформации". Мы полагаем, что это займет не менее года, пока же мы находимся в наиболее острой фазе", — заключила Чекурова.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%.

Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы. Так, например, Банк России теперь ждет спад ВВП страны в 2022 году ближе к 4%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале сентября заявил, что по итогам года снижение ВВП РФ составит 2,9%.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.