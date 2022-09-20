МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В случае отказа от импорта российской нефти мир может оказаться на пороге глобального продовольственного кризиса, сообщает The Times со ссылкой на специалистов Банка международных расчетов (БМР). Украина планирует нарастить экспорт агропродукции благодаря зерновой сделке

В частности, эксперты БМР видят угрозу в плане стран Евросоюза отказаться от нефти из России. Это может привести к широкому использованию зерновых культур в качестве биотоплива, прогнозируют они. Использование зерна в этих целях вызовет еще больший дефицит продуктов питания в мире.

Другое влияние такого отказа от российской нефти: мировые цены на этот энергоресурс будут все выше и выше.

"Постоянно высокие цены на нефть могут оказать давление на цены на зерновые и масличные культуры в сторону повышения за счет их более широкого использования. Ценовые изменения, касающиеся этих культур, которые являются основными кормами для скота, могут быстро отразиться на других ценах на продовольствие", — пишет издание.

В БМР добавляют, что мировая инфляция резко выросла именно на дорожающих энергоносителях и высоких цен на продукты питания. Чтобы изменить этот тренд, прогнозируют эксперты, необходимо продолжать повышать процентные ставки. Это успокоит инфляцию.