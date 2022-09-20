The Times: ошибка Запада приведет мир к новому кризису
The Times: отказ от нефти из России приведет к масштабному продовольственному кризису
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. В случае отказа от импорта российской нефти мир может оказаться на пороге глобального продовольственного кризиса, сообщает The Times со ссылкой на специалистов Банка международных расчетов (БМР).
В частности, эксперты БМР видят угрозу в плане стран Евросоюза отказаться от нефти из России. Это может привести к широкому использованию зерновых культур в качестве биотоплива, прогнозируют они. Использование зерна в этих целях вызовет еще больший дефицит продуктов питания в мире.
Другое влияние такого отказа от российской нефти: мировые цены на этот энергоресурс будут все выше и выше.
"Постоянно высокие цены на нефть могут оказать давление на цены на зерновые и масличные культуры в сторону повышения за счет их более широкого использования. Ценовые изменения, касающиеся этих культур, которые являются основными кормами для скота, могут быстро отразиться на других ценах на продовольствие", — пишет издание.
В БМР добавляют, что мировая инфляция резко выросла именно на дорожающих энергоносителях и высоких цен на продукты питания. Чтобы изменить этот тренд, прогнозируют эксперты, необходимо продолжать повышать процентные ставки. Это успокоит инфляцию.