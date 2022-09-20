МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Существенного снижения доступности кредитов и займов в результате введения макропруденциальных лимитов для большинства граждан не произойдет, исключением станут закредитованные заемщики, говорится в материалах Банка России. Банк России рассказал, как изменился портфель неопытных инвесторов

Ранее во вторник регулятор сообщил, что с 1 января намерен ввести количественные ограничения на выдачу потребкредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО), в результате под ограничения может подпасть до 10% от квартального объема выдачи кредитов и 14% микрозаймов.

"Введение макропруденциальных лимитов не приведет к существенному снижению доступности кредитов и займов для граждан, за исключением уже закредитованных заемщиков, которым, возможно, придется отложить решение о привлечении кредита (займа)", — считает ЦБ.

Также отмечается, что заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит или заём, который может привести к росту их долговой нагрузки выше 80%, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения этого показателя. При этом заемщики могут представлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение показателя долговой нагрузки наиболее точно отражало эту нагрузку, указывает регулятор.

"Введение МПЛ будет ограничивать риски заемщиков – физических лиц, имеющих повышенную долговую нагрузку или предъявляющих спрос на долгосрочные потребительские кредиты. Использование МПЛ ограничит темпы роста необеспеченного потребительского кредитования – в итоге в конце периода 2023–2025 годов прогнозируемый портфель необеспеченных потребительских кредитов будет меньше на величину около 800 миллиардов рублей, чем без МПЛ", — подчеркнул регулятор.

При этом чистый объем средств, не полученных физическими лицами от банков и МФО, в течение прогнозного горизонта 2023–2025 годов составит около 540 миллиардов рублей, считает ЦБ.