МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает снижения инвестиций в основной капитал в России в 2022 году в пределах 2%, в 2023 году также будет небольшой спад, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. ЦБ поддержал законопроект о привлечении средств россиян юрлицами

"Мы ожидаем некоторого снижения в целом по году, думаем, что это будет в пределах 2%, что, учитывая текущую ситуацию, весьма и весьма неплохо. В следующем году будет процесс восстановления, но пока мы тоже ожидаем, что окажемся в слабоотрицательной зоне", — сказал Решетников, выступая в среду на комитете по экономической политике в Совете Федерации.

Он отметил, что с 2024 года начнется рост инвестиций в основной капитал, при этом он будет опережать темпы роста ВВП. Также добавил, что драйвером роста экономики будет в том числе инвестиционная активность.