МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Банк Канады заявил о "слишком высокой" инфляции в стране

"Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Согласно презентации министра, в следующем году инфляция составит 5,5%, а в 2024-2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%.