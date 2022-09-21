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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838197654.html
Решетников оценил инфляцию в России в 2022 году
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Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим... ПРАЙМ, 21.09.2022
экономика, новости, инфляция в рф, максим решетников, минэкономразвития рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам текущего года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы составит 4%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%", — сказал он, выступая в Совете Федерации.
Согласно презентации министра, в следующем году инфляция составит 5,5%, а в 2024-2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%.