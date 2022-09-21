МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Нижняя точка спада российской экономики будет пройдена в четвертом квартале, при этом по итогам 2022 года спад составит 2,9% и замедлится до 0,8% в следующем году, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Решетников оценил инфляцию в России в 2022 году

"Ожидается, что нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале этого года. По итогам 2022 года мы ожидаем, что ВВП сократится на 2,9%. Спад инвестиций с учетом снижения во втором квартале останется в пределах 2%, безработица на конец года — на уровне до 4,5%", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Решетников отметил, что в основе прогноза лежит сценарий продолжения ускоренной адаптации к изменившимся условиям. "Он предполагает, что спад экономики в 2023 году составит 0,8%, преимущественно из-за эффекта высокой базы первого квартала этого года и снижения чистого экспорта", — добавил министр.

При этом в 2024-2025 годах ВВП будет расти в среднем 2,6% ежегодно за счет внутреннего спроса, отметил глава Минэкономразвития. Ожидается, что потребительский спрос в России будет поддержан ростом реальных доходов населения.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные денежные доходы населения вырастут в 2024 году на 3,1%, в 2025 году — на 2,8%.