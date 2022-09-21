МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ОБОРОТА РИТЕЙЛА В 2023 ГОДУ НА 2,7% ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ НА 6,1% В 2022 ГОДУ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕТНИКОВА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838198049.html
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ОБОРОТА РИТЕЙЛА В 2023 ГОДУ НА 2,7% ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ НА 6,1% В 2022 ГОДУ — ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕТНИКОВА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838198049.html
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