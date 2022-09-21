МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации. Решетников рассказал, когда Россия пройдет нижнюю точку спада в экономике

"Бюджетная система в целом перешла к дефициту в августе этого года, в первую очередь за счет расходования средств федерального бюджета", — сказал Решетников.

Он уточнил, что "сейчас бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов".