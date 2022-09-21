2022-09-21T11:34:55+03:00
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2022-09-21T11:34:55+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838198089.html
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, завил Решетников
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Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации. "Бюджетная система в целом... ПРАЙМ, 21.09.2022
экономика, новости, минэкономразвития рф, дефицит бюджета, максим решетников
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.
"Бюджетная система в целом перешла к дефициту в августе этого года, в первую очередь за счет расходования средств федерального бюджета", — сказал Решетников.
Он уточнил, что "сейчас бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов".