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https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838206493.html
Байден заявил, что санкции не мешают поставкам продовольствия из России
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Санкции не препятствуют поставкам российского продовольствия и удобрений, заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Кроме... ПРАЙМ, 21.09.2022
экономика, мировая экономика, новости, оон, джо байден, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Санкции не препятствуют поставкам российского продовольствия и удобрений, заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
Кроме того, он отметил, что США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря.
Также президент США сообщил о выделении 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире.