ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Санкции не препятствуют поставкам российского продовольствия и удобрений, заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, он отметил, что США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря.

Также президент США сообщил о выделении 2,9 миллиарда долларов на поддержание продовольственной безопасности в мире.