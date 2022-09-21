МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,92% на 19 сентября с 14,06% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Решетников оценил инфляцию в России в 2022 году

"На неделе с 13 по 19 сентября 2022 года дефляция продолжилась – цены снизились на 0,03%, как и неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась до 13,92% год к году", — отмечается в документе.

Как следует из обзора, снижение цен в секторе продовольственных товаров продолжилось за счет удешевления плодоовощной продукции и других продуктов питания.

"В секторе туристических и регулируемых услуг снижение цен возобновилось (-0,06%) при удешевлении авиабилетов, услуг санаториев и гостиниц. В непродовольственном сегменте на отчетной неделе цены не изменились, вместе с тем продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы", — добавили авторы документа.

Ранее в среду министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Совете Федерации с докладом о прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшие три года, сообщил, что в текущем году, по прогнозу министерства, инфляция составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.