МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций ЕС может затронуть цены на нефть, отрасль информационных технологий и кибербезопасности, передает Financial Times со ссылкой на чиновников. WSJ рассказала, как США используют трудности Европы с газом

"Ожидается, что он будет включать ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, попавших под санкции, а также меры, направленные на сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки ПО", — пишет газета.

По данным издания, некоторые европейские государства, например, Польша и страны Прибалтики, хотят также ввести ограничения на предметы роскоши, импорт алмазов и отключить еще больше российских банков от международной системы SWIFT.

При этом источники газеты считают, что Евросоюз столкнется с трудностями при согласовании новых мер со всеми государствами-членами. В Австрии заявили, что скажут четкое "нет" идее санкций на российский газ

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на 5% и изымать сверхприбыль энергетических компаний. При этом об ограничении цен на российский газ в релизе речи не идет.