ЦБ уточнил, какие специалисты не попадут под частичную мобилизацию
ЦБ: работающие с населением специалисты по платежам и расчетам не попадут под частичную мобилизацию
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Сотрудники критически важных направлений российской финансовой системы не подлежат частичной мобилизации, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
"Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты", — передает ее слова пресс-служба ЦБ.
Таким образом, частичной мобилизации не подлежат специалисты, работающие с:
критически важной инфраструктурой,
платежами и расчетами населения,
инкассацией,
IT-системами.
Кроме того, останутся на рабочих местах сотрудники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента общих мобилизационных ресурсов страны.