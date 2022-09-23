МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Сотрудники критически важных направлений российской финансовой системы не подлежат частичной мобилизации, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. К частичной мобилизации не привлекут специалистов СМИ, IT, связи и финансов

"Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты", — передает ее слова пресс-служба ЦБ.

Таким образом, частичной мобилизации не подлежат специалисты, работающие с:

критически важной инфраструктурой,

платежами и расчетами населения,

инкассацией,

IT-системами.

Кроме того, останутся на рабочих местах сотрудники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента общих мобилизационных ресурсов страны.