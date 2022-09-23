МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Единая Россия" (ЕР) внесла в Государственную Думу поправки в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за гражданами, мобилизованными для участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии. ЦБ уточнил, какие специалисты не попадут под частичную мобилизацию

Предполагается, что военнослужащий после демобилизации сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность.

Сейчас закон не обязывает работодателя сохранять рабочее место за мобилизованными сотрудниками, однако подготовленные ЕР поправки закроют эти пробелы, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Кроме того, изменения позволят засчитать в трудовой стаж период, проведенный на военной службе. За сотрудниками также сохранятся:

дополнительное страхование,

негосударственное пенсионное обеспечение,

возможности улучшения социально-бытовых условий.

Поправки также предполагают дополнительные гарантии для семей таких военнослужащих. К частичной мобилизации не привлекут специалистов СМИ, IT, связи и финансов

Аналогичные изменения будут распространены и на гражданских служащих, отметил Турчак.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента общих мобилизационных ресурсов страны.