В Госдуму внесли поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных
"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Единая Россия" (ЕР) внесла в Государственную Думу поправки в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за гражданами, мобилизованными для участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии.
Предполагается, что военнослужащий после демобилизации сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность.
Сейчас закон не обязывает работодателя сохранять рабочее место за мобилизованными сотрудниками, однако подготовленные ЕР поправки закроют эти пробелы, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Кроме того, изменения позволят засчитать в трудовой стаж период, проведенный на военной службе. За сотрудниками также сохранятся:
дополнительное страхование,
негосударственное пенсионное обеспечение,
возможности улучшения социально-бытовых условий.
Поправки также предполагают дополнительные гарантии для семей таких военнослужащих.
Аналогичные изменения будут распространены и на гражданских служащих, отметил Турчак.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента общих мобилизационных ресурсов страны.