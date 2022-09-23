МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Вопрос о возможной кредитной амнистии для призванных в рамках частичной мобилизации прорабатывается кабмином, но пока четкой позиции нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. К частичной мобилизации не привлекут специалистов СМИ, IT, связи и финансов

"Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать. Пока позиция четкая не сформирована. Очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться", — сказал Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля по идее кредитной амнистии для мобилизованных.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных уже подготовлен, ожидается отзыв правительства, идут консультации с другими фракциями. Изменения предполагаются в законы "О потребительском кредите (займе)", "О кредитных историях", "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", отметил он.