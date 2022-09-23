МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основным получателем зерна в рамках сделки по вывозу зерна из черноморских портов стал Евросоюз, а не развивающиеся страны, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития. Россия может собрать рекордный урожай зерна в этом году

По информации министерства, заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев выступил на встрече министров торговли, инвестиций и промышленности G20. Министерская встреча состоялась 22-23 сентября на индонезийском острове Бали. В сообщении говорится, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоносителей, сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Как говорится в релизе, замглавы Минэкономразвития подтвердил, что в России слышат обеспокоенность мирового сообщества относительно ситуации с продовольственной безопасностью, особенно со стороны развивающихся стран. Он напомнил, что с учетом этого в Стамбуле была заключена сделка по вывозу украинского зерна из черноморских портов.

"Но вместо развивающихся стран основным получателем зерна стал Евросоюз", — заявил Ильичев, чьи слова приводятся в сообщении.

"Так, например, в Европу отправилось 33 судна, в Африку – всего 12, в Азию, без учета Турции – 17", — добавляется в сообщении.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

"Нас убеждают, что ограничений на поставки российского зерна и другой сельхозпродукции нет. А на практике происходит блокировка платежей и логистики различными прямыми и косвенными ограничениями, что срывает экспорт российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", — сказал Ильичев.

"Если кто-то хочет совершить энергетическую или торговую эвтаназию – наш совет: если хотите, делайте это сами, но не тащите за собой всех", — также сказал он.