МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Индексацию всех социальных выплат в 2023 году произведут исходя из значения фактической инфляции 2022 года, заявили в пятницу в пресс-службе Минэкономразвития. Индексацию тарифов ЖКУ для населения перенесли на 1 декабря 2022 года

Ранее стало известно, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года; в то же время предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года не превысит 9%.

"Одновременно с этим индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Перенос повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом данного решения", — говорится в сообщении.

В среду министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Совете Федерации с докладом о прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшие три года, сообщил, что в текущем году, по прогнозу министерства, инфляция составит 12,4%.

Все существующие льготы и меры социальной поддержки населения сохраняются, отметили в ведомстве.

В частности, размер платежа за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи, то граждане могут оформить субсидию. Ее могут получить не только собственники, но и наниматели жилья. Субсидия назначается на шесть месяцев, ее размер и величина расходов, при которой она назначается, варьируют в зависимости от региона.

Кроме того, действуют федеральные льготы до 50% по оплате газа для отдельных категорий потребителей — например, для участников ВОВ, ветеранов боевых действий, героев труда и т.д. Также существуют региональные льготы по тарифу на газ для пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот и т.д.

Льготные тарифы на электроэнергию устанавливают также сами регионы, снижая их на 30% для жителей в сельских населенных пунктах, а также для горожан, у которых есть электроплиты.