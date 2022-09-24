МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Губительный энергетический кризис в Европе может продлиться до конца 2023 года и даже дольше, передает Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков из Energy Aspects Ltd. Скованные. Развязка газового спора наступит уже зимой

По их словам, спрос в регионе высок, а предложение ограничено из-за российской специальной военной операции на Украине.

"Это история не на одну зиму", – считает главный нефтяной аналитик из этой отраслевой консалтинговой фирмы Амрита Сен. По ее словам. Россия нужна для того, чтобы сбалансировать рынок, причем не только предстоящей зимой, но и следующей, когда в конце года наступит холодный сезон.

Спецоперация привела к остановке потоков энергоресурсов и вихрем пронеслась по мировым рынкам, взвинтив цены на газ в Европе и заставив ее идти на радикальные меры. Так, Германия вынуждена национализировать своего крупнейшего топливного импортера.

Сен отметила, что в четвертом квартале ожидаются новые ценовые колебания на рынке нефти, причиной которых станут самые разные факторы, начиная с опасений по поводу возможной рецессии и кончая китайскими карантинами из-за COVID.

Она считает, что в ближайшее время нефть будет стоить более 90 долларов, а к концу года цены на нее поднимутся до 120 долларов за баррель.