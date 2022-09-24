МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пригрозил России новыми санкциями за проведение референдумов по воссоединению. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома. Явка в ДНР на референдуме в первый день составила 23,64 процента

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем-то иным, кроме как частью Украины", — говорится в тексте.

Референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, названы "бутафорией". Белый дом в связи с этим обвиняет Москву в "нарушении международного права".

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки", — заявил Байден.

Администрация США пообещала продолжать "поддерживать украинский народ и оказывать ему помощь в обеспечении безопасности, чтобы помочь ему защитить себя".

Референдум, на который вынесен вопрос вхождения в состав России, начался в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести плебисциты к властям регионов обратилась общественность. Представители республик и областей заявили, что вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, данное решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны украинской националистической власти и членов НАТО, поставляющих вооружение для убийства мирного населения.

Президент Владимир Путин в среду заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.