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Пушков прокомментировал выгоду США от падения европейской экономики
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Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал публикацию американского... ПРАЙМ, 25.09.2022
макроэкономика, экономика, новости, европа, сша, алексей пушков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал публикацию американского издания The Wall Street Journal о том, что европейские компании, спасаясь от энергетического кризиса, начинают массово переезжать в США.
По словам Пушкова, США, блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через так называемых младоевропейцев, сознательно ослабляют Европу.
Таким образом, она все глубже загоняется Вашингтоном "в положение американского вассала", заключил сенатор.