МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Падение Европы, ее экономики — на руку Соединенным Штатам, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков предрек испытания курсу ЕС на сокращение импорта топлива из России

Таким образом он прокомментировал публикацию американского издания The Wall Street Journal о том, что европейские компании, спасаясь от энергетического кризиса, начинают массово переезжать в США.

По словам Пушкова, США, блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через так называемых младоевропейцев, сознательно ослабляют Европу.

Таким образом, она все глубже загоняется Вашингтоном "в положение американского вассала", заключил сенатор.