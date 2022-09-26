МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Никаких решений о закрытии государственных границ на фоне частичной мобилизации или введении военного положения в отдельных регионах в данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков не подтвердил информацию об обращении Путина к Федеральному собранию

"В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — сказал он, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о закрытии границ России с другими государствами.

Кроме того, не принималось никаких решений о введении военного положения в ряде регионов, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что фейков о ходе спецоперации и частичной мобилизации становится больше, чем правды, и призвал аккуратно относиться к появляющейся в интернете информации.

"Надо очень-очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, и, скажем так, и противники наши, и враги наши, вбрасывают это, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень аккуратно относиться", — сказал Песков. Правительство установит дополнительные соцгарантии семьям мобилизованных

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

Читайте также: В Кремле рассказали о признании Россией итогов референдумов