МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Депутаты от "Единой России" (ЕР) Сергей Неверов, Сергей Пахомов и Павел Качкаев внесли в Государственную Думу поправки, предлагающие освободить мобилизованных граждан и их семьи от начисления пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Мишустин заявил о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Как уточнили в пресс-службе партии, мера станет частью законопроекта, облегчающего возврат средств людям старшего возраста при компенсации взносов за капитальный ремонт.

Отмечается, что предложение ЕР поддержал Минстрой, а член думского комитета по ЖКХ Александр Якубовский ранее уже обращался с соответствующей просьбой к главе правительства Михаилу Мишустину.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.