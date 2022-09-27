В Госдуму внести поправки об освобождении мобилизованных от пеней по ЖКХ
"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об освобождении мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Депутаты от "Единой России" (ЕР) Сергей Неверов, Сергей Пахомов и Павел Качкаев внесли в Государственную Думу поправки, предлагающие освободить мобилизованных граждан и их семьи от начисления пеней за просроченные платежи по ЖКХ.
Как уточнили в пресс-службе партии, мера станет частью законопроекта, облегчающего возврат средств людям старшего возраста при компенсации взносов за капитальный ремонт.
Отмечается, что предложение ЕР поддержал Минстрой, а член думского комитета по ЖКХ Александр Якубовский ранее уже обращался с соответствующей просьбой к главе правительства Михаилу Мишустину.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов или чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.