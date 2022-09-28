GfK: доверие потребителей к экономике Германии упало до минус 42,5 пункта по состоянию на октябрь
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь сократился до минус 42,5 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 36,8 пункта, сообщает исследовательская компания GfK.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показателя на уровне минус 39 пунктов. Показатель за сентябрь был пересмотрен до минус 36,8 пункта с минус 36,5 пункта.
Таким образом, доверие потребителей к экономике Германии вновь обновило рекордный минимум.
Индекс ожидания роста заработных плат в сентябре также упал до нового антирекорда в минус 66,7 пункта с минус 45,3 пункта, а "готовность потребителей покупать" сократилась на 3,8 пункта, до минус 19,5 пункта, что остается минимальным показателем с 2008 года.
Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране сократился до минус 21,9 пункта с минус 17,6 пункта месяцем ранее.
"Текущий высокий уровень инфляции в почти 8% ведет к большим потерям в прибыли среди потребителей и, таким образом, значительно снижает покупательскую способность. Многие домохозяйства вынуждены сейчас тратить большие суммы на энергию… Как следствие, они должны сократить другие расходы и новые покупки", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).
https://1prime.ru/state_regulation/20220928/838277263.html