МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь сократился до минус 42,5 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 36,8 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Глава резервного банка заявил, что ФРС теряет доверие

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали показателя на уровне минус 39 пунктов. Показатель за сентябрь был пересмотрен до минус 36,8 пункта с минус 36,5 пункта.

Таким образом, доверие потребителей к экономике Германии вновь обновило рекордный минимум.

Индекс ожидания роста заработных плат в сентябре также упал до нового антирекорда в минус 66,7 пункта с минус 45,3 пункта, а "готовность потребителей покупать" сократилась на 3,8 пункта, до минус 19,5 пункта, что остается минимальным показателем с 2008 года.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране сократился до минус 21,9 пункта с минус 17,6 пункта месяцем ранее.

"Текущий высокий уровень инфляции в почти 8% ведет к большим потерям в прибыли среди потребителей и, таким образом, значительно снижает покупательскую способность. Многие домохозяйства вынуждены сейчас тратить большие суммы на энергию… Как следствие, они должны сократить другие расходы и новые покупки", — прокомментировал эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Burkl).