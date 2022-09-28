МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России прогнозирует, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля 2024 года вырастет на 6,3%, с 1 июля 2025-го – на 5,3%. Минфин ужесточит контроль за расходами бюджета в конце года

"С учетом прогнозируемой индексации цен на газ и тарифов на электрическую энергию для населения изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года в среднем по стране оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 года – 6,3% и с 1 июля 2025 года – 5,3%", — говорится в прогнозе министерства социально-экономического развития России на 2023-2025 годы, внесенном в составе бюджетного пакета в Госдуму.

Как указывается в нем, размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по стране с 1 декабря 2022 года составит 9%, с 1 июля 2024 года – 6% и с 1 июля 2025 года – 5%.

Индексация газовых тарифов, согласно документу, составит: 8,5% с 1 декабря 2022 года, 7% с 1 июля 2024 года и 7% с 1 июля 2025 года.

На прошлой неделе ведомство сообщило, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года не превысит 9%.