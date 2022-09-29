МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России с 2023 года сможет уступать право требования к иностранным государствам по долгам перед Россией неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках, пишет газета "РБК" со ссылкой на материалы к проекту бюджета. Минстрой опроверг информацию о предложении списывать долги по ЖКХ

"В 2023 году правительство России получит право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам, следует из материалов к проекту бюджета. Эти долги могут быть выкуплены неподсанкционными лицами", — пишет издание.

По словам газеты, такой механизм позволит обеспечить поступление по долгам иностранных государства в федеральный бюджет, обходя санкции со стороны США и ЕС. Кроме того, если Россия договорится с кем-то о продаже двусторонних долгов, расчеты должны будут вестись не в долларах, а в валютах, которым не грозит блокировка из-за санкций.

"В бюджет предложено добавить такой пункт. "Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям Российской Федерации к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам"", — добавляет газета.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.