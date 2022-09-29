МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ограничить импорт стальной продукции из России, но при этом продолжит закупать российские алмазы, сообщает Politico, ссылаясь на инициативу Еврокомиссии по восьмому пакету антироссийских санкций в отношении. США уточнили, кто может попасть под вторичные санкции на российскую нефть

По данным Politico, новые ограничения коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также драгоценных камней и металлов, которые используются в ювелирной промышленности, но алмазы в этот перечень не включены.

Причину введения новых рестрикций прокомментировала министр иностранных дел Катрин Колонна: "Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов".

По ее словам, в Евросоюзе уже проводятся консультации по новому пакету антироссийских ограничений.