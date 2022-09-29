МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно третьей оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. ЕБРР понизил прогноз роста ВВП Украины на 2023 год

Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 29 сентября, в 15.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 24 сентября. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи — до 215 тысяч заявок.

В 15.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительные данные об инфляции в стране за сентябрь. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 9,4% с 7,9% месяцем ранее.