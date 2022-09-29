Аналитики ждут снижения ВВП США во втором квартале
DailyFX: аналитики ждут снижения ВВП США во втором квартале на 0,6% в пересчете на год
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно третьей оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 29 сентября, в 15.30 мск.
В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 24 сентября. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи — до 215 тысяч заявок.
В 15.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительные данные об инфляции в стране за сентябрь. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 9,4% с 7,9% месяцем ранее.