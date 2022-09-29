2022-09-29T09:06:25+03:00

2022-09-29T09:06:25+03:00

2022-09-29T09:06:25+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220929/838293601.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 сентября

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. Ожидаемые в четверг, 29 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 10:00 EUR Испания — Индекс... ПРАЙМ, 29.09.2022

мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60