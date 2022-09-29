МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза предполагают запрет на импорт российских икры, сигарет и спиртного, сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренний документ Евросоюза. Кириенко заявил, что Россия справится с действующими 1200 санкциями

"Он (запрет на импорт) включает российские моллюски, икру, спиртные напитки, сигареты", — передает издание.

По информации EUobserver, Евросоюз планирует ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью".

Кроме того, сообщество может добавить в санкционный список имена 29 физических лиц, большинство из которых "малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов" о вхождении в состав России, а также артистов Олега Газманова и Юлии Чичериной и исполнительного директора входящего в "Ростех" концерна "Техмаш" Александра Кочкина.

Отмечается, что послы из стран ЕС собираются обсудить окончательное решение по санкциям 30 сентября.