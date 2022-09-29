МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ЧИНОВНИК ЕС ЗАЯВИЛ, ЧТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НА САММИТЕ СТРАНЫ ОБСУДЯТ РЕФЕРЕНДУМЫ В ДОНБАССЕ, ДИВЕРСИИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" — СМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220929/838294016.html
Эксклюзив
Эксперт назвал явные признаки того, что ваш смартфон взломали
Эксклюзив
Россиянам объяснили, как изменятся тарифы на ЖКУ с 1 декабря
Эксклюзив
"Беспрецедентные повреждения": что случилось с "Северными потоками"
Эксклюзив
Экономист объяснил, как доллар помогает рублю расти
Эксклюзив
"Точка отсчета": что останется от украинской экономики после зимы
Эксклюзив
Эксперт предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка
Эксклюзив
Эксперт раскрыл, какой риск несет ЧП с трубами "Северного потока"
Эксклюзив
Эксперт объяснил, почему доллары стараются быстрее сбыть с рук
Эксклюзив
Юрист объяснил, как мобилизованным получить выплаты от государства
Авто
Россиянам рассказали о новом формате водительских прав с 1 октября
Эксклюзив
Юрист раскрыл, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году
Газ
Кто сделал дыру в "Северных потоках" и чему радуются в Европе
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ЧИНОВНИК ЕС ЗАЯВИЛ, ЧТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НА САММИТЕ СТРАНЫ ОБСУДЯТ РЕФЕРЕНДУМЫ В ДОНБАССЕ, ДИВЕРСИИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" — СМИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220929/838294016.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.