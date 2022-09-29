2022-09-29T09:52:00+03:00

2022-09-29T09:57:45+03:00

2022-09-29T09:52:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220929/838294016.html

СМИ: в ЕС обсудят референдумы и "Северные потоки" на следующей неделе

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЧИНОВНИК ЕС ЗАЯВИЛ, ЧТО НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НА САММИТЕ СТРАНЫ ОБСУДЯТ РЕФЕРЕНДУМЫ В ДОНБАССЕ, ДИВЕРСИИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" — СМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 29.09.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60