КАИР, 29 сен — ПРАЙМ. Евросоюзу грозит хаос, к которому приведет усиление протестов ввиду нарастающих проблем с обеспечением населения газом, особенно из-за происшествий на "Северных потоках", заявил РИА Новости директор базирующегося в Каире Азиатского центра исследований Ахмад Мустафа. В Италии надеются на совместное расследование по "Северным потокам"

Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал повреждение газопроводов в соцсетях: "Мелочь, а приятно. Спасибо, США", под снимком с места аварии, не уточняя, что имеется в виду. Затем он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".

"Экс-главе МИД Польши должно быть стыдно за такие заявления, их необходимо расследовать. Помимо этого, возникает вопрос о степени вовлеченности Польши и США в это уголовно наказуемое преступление", — отметил Мустафа.

ПРОБЛЕМЫ НАРАСТАЮТ

Эксперт считает, что ЕС сейчас находится в "крайне неприятной позиции". "Страны ЕС не сдержали обещания, данные избирателям касательно обеспечения дешевых энергоносителей как альтернативы российскому газу, многочисленные протесты и гнев народа тому доказательство", — заявил он. По его словам, ситуация крайне выгодна для мировых энергетических компаний, а положение особо накалится в октябре с началом отопительного сезона. СМИ: Швеция нашла четвертую утечку на "Северных потоках"

"При практически полном отсутствии энергоносителей… неминуемо будет расти число безработных, нищих, усилятся протесты, на первый план выйдут правые экстремисты и националисты, в итоге это приведет к хаосу", — отметил эксперт.

ДАВЛЕНИЕ НА УКРАИНУ

"В случае победы РФ на Украину будет оказываться давление странами Евросоюза с целью усадить Киев за стол переговоров, а также может идти речь о смещении (Владимира) Зеленского или же он сбежит в Европу или США", — рассказал эксперт. По его мнению, место Зеленского может занять министр обороны Украины.

"На мой взгляд, все решится в октябре — последний месяц для Зеленского перед саммитом G20 на Бали", — считает Мустафа. СМИ: в ЕС обсудят референдумы и "Северные потоки" на следующей неделе

АЛЬТЕРНАТИВЫ

По мнению собеседника агентства, европейские страны могут обратить взор на Египет и Алжир в качестве источников газа взамен российскому. "Такой выбор обусловлен конфликтом Израиля с ливанской "Хезболлах" относительно демаркации морских границ и ситуацией вокруг месторождения Кариш", — пояснил эксперт.

Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории. В ходе переговоров ливанская сторона ранее заявляла о новой линии, которая увеличивает площадь спорной акватории на 1420 квадратных километров и захватывает часть израильского месторождения Кариш.