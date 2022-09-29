МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Британское правительство выделит 1,5 млрд фунтов для утепления 130 тысяч домов жителей Англии с низкими доходами, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства страны. Банк Англии спрогнозировал пик инфляции в стране в октябре

"Около 130 тысяч домохозяйств с низкими доходами в Англии могут сократить расходы на оплату счетов (за электроэнергию) примерно на 400-700 фунтов в год, поскольку в их домах будет повышена энергоэффективность благодаря правительственной программе "Помощь в обогреве"", — говорится в заявлении.

В рамкой этой программы предусматриваются изоляция наружных стен и мансардных этажей, установка энергосберегающих дверей и окон, а также тепловых насосов и солнечных батарей, отмечается в документе. При этом в одном доме может быть принято несколько из перечисленных мер. Такое заявление, как подчеркивается в документе, было сделано на фоне стремительно растущих цен на электроэнергию.

После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В стране значительно выросли счета за потребление энергоресурсов. На фоне этого премьер Британии Лиз Трасс была вынуждена объявить о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

Ранее британские СМИ сообщали, что намерение премьера Великобритании Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс.