МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В госбюджет Украины поступил грант в 500 миллионов евро от ЕС, средства направят на финансирование приоритетных расходов государства, сообщает в четверг пресс-служба минфина Украины. Украина может не пережить будущую зиму

"28 сентября правительство Украины получило 500 миллионов евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного сторонами 5 сентября этого года контракта по развитию государства и усилению устойчивости", — сообщает пресс-служба ведомства на "Правительственном портале".

По информации минфина, указанные средства были зачислены на общий фонд госбюджета и будут направлены на финансирование социальной и гуманитарной сфер.

"Часть средств направят на продовольственную безопасность и на усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", — уточнили в ведомстве.

В начале сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина в рамках двух соглашений получит от Европейского союза помощь на сумму более 600 миллионов евро для поддержки экономики страны и населения. Первое соглашение предусматривает бюджетную поддержку ЕС Украине на сумму 500 миллионов евро для уменьшения уязвимости и повышения продовольственной безопасности потребностей населения, которые не покрываются гуманитарной помощью и механизмом гражданской защиты. Второе соглашение предусматривает увеличение объемов грантовой поддержки на сумму 122 миллиона евро для органов госвласти, местного самоуправления и общественных организаций.