Замглавы британского минфина признал, что налоговая реформа Трасс наиболее выгодна богатым
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Налоговая реформа премьер-министра Лиз Трасс в рамках плана поддержки экономики наиболее выгодна только обеспеченным слоям населения, признал главный секретарь казначейства Великобритании Крис Филп, являющийся первым замминистра финансов страны Квази Квартенга.
Квартенг объявил на прошлой неделе, что базовая ставка подоходного налога будет снижена на 1% — до 19%, в то время как максимальная ставка в 45% на доходы свыше 150 тысяч фунтов будет отменена и заменена обычной повышенной ставкой в 40%, которая ранее применялась для более низких доходов.
"Это правда. Это выгодно людям, которые получают более 150 тысяч фунтов стерлингов", — сказал Филп в эфире телеканала Sky News.
При этом он считает, что реформа позволит сделать Британию более конкурентоспособной на международной арене, поскольку зачастую люди с такими высокими доходами активно перемещаются по разным странам и могут выбирать, где им вести свою деятельность.
Кроме того, эта мера представляет менее 5% от всего пакета мер, в то время как остальные меры, являющиеся наиболее затратными для реализации, помогут большинству населения, добавил Филп.
Ранее глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.
https://1prime.ru/state_regulation/20220929/838300084.html