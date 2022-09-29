МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Налоговая реформа премьер-министра Лиз Трасс в рамках плана поддержки экономики наиболее выгодна только обеспеченным слоям населения, признал главный секретарь казначейства Великобритании Крис Филп, являющийся первым замминистра финансов страны Квази Квартенга. В Британии выделят 1,5 миллиарда фунтов для утепления домов малоимущих

Квартенг объявил на прошлой неделе, что базовая ставка подоходного налога будет снижена на 1% — до 19%, в то время как максимальная ставка в 45% на доходы свыше 150 тысяч фунтов будет отменена и заменена обычной повышенной ставкой в 40%, которая ранее применялась для более низких доходов.

"Это правда. Это выгодно людям, которые получают более 150 тысяч фунтов стерлингов", — сказал Филп в эфире телеканала Sky News.

При этом он считает, что реформа позволит сделать Британию более конкурентоспособной на международной арене, поскольку зачастую люди с такими высокими доходами активно перемещаются по разным странам и могут выбирать, где им вести свою деятельность.

Кроме того, эта мера представляет менее 5% от всего пакета мер, в то время как остальные меры, являющиеся наиболее затратными для реализации, помогут большинству населения, добавил Филп.

Ранее глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.