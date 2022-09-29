БУДАПЕШТ, 29 сен — ПРАЙМ. В Венгрии будут продлены зимние каникулы в школах за счет осенних в целях экономии, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Орбан призвал венгров высказаться о санкциях, чтобы прекратить рост цен

"Правительство на вчерашнем заседании приняло решение продлить зимние каникулы. Так мы сможем сэкономить энергию. Зимние каникулы в школах продлятся с 22 декабря по 8 января. В эти же даты будут объявлены каникулы у правительственных учреждений, это позволит государству сэкономить", — сказал он в ходе правительственного брифинга.

Он отметил, что осенние каникулы составят только три дня.

Ранее кабмин Венгрии предписал государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений и установило ограничения на температуру в госучреждениях в +19°C. Было также принято решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания и бензин до 31 декабря 2022 года, а замороженную процентную ставку оставить до 30 июня 2023 года.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.