МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 сентября, снизилось на 16 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 193 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики ждут снижения ВВП США во втором квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным до 215 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 4 тысячи — до 209 тысяч заявок с 213 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 8,75 тысячи — до 207 тысяч с уровня предшествовавшей недели в 215,75 тысячи, показатель которой был пересмотрен в сторону понижения на 1 тысячу с 216,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 сентября, сократилось на 29 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,347 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 3 тысячи — до 1,376 миллиона заявок с 1,379 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.