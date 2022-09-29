2022-09-29T16:01:00+03:00
2022-09-29T16:11:06+03:00
2022-09-29T16:01:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220929/838301551.html
На поддержку жителей освобожденных территорий направят 3,3 миллиарда рублей
Экономика
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. КИРИЕНКО: 3,3 МЛРД РУБ БУДЕТ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНО НА ПРОЕКТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА И ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КИРИЕНКО: ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШАЯ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА ОТ... ПРАЙМ, 29.09.2022
экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. КИРИЕНКО: 3,3 МЛРД РУБ БУДЕТ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНО НА ПРОЕКТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА И ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КИРИЕНКО: ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШАЯ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ ДЛЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Новость дополняется