МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. КИРИЕНКО: 3,3 МЛРД РУБ БУДЕТ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНО НА ПРОЕКТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА И ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

КИРИЕНКО: ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШАЯ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ ДЛЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

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