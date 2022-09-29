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Риски дестабилизации обстановки растут, заявил Путин
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. Риски дестабилизации обстановки растут, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент России Владимир Путин. "Риски дестабилизации все-таки... ПРАЙМ, 29.09.2022
экономика, новости, общество , владимир путин, снг, атр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Риски дестабилизации обстановки растут, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент России Владимир Путин.
"Риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал он в ходе общения с главами разведок стран СНГ.