МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Риски дестабилизации обстановки растут, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил рост товарооборота стран СНГ

"Риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал он в ходе общения с главами разведок стран СНГ.