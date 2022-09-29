МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, инвестиционного и производственного сотрудничества России и СНГ растут, заявил президент РФ Владимир Путин. Риски дестабилизации обстановки растут, заявил Путин

"Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, производственного и инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ увеличиваются", — сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.