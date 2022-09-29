МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Росгеологии" на уровне A(RU), изменив прогноз с "Негативного" на "Стабильный" в связи с позитивными ожиданиями по ее финансовым результатам за 2022 год, сообщило агентство. Fitch подтвердило рейтинг "Узбекнефтегаза" на уровне "BB-"

"АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Росгео" на уровне A(RU), изменив прогноз на "Стабильный", и выпуска его облигаций — на уровне A(RU). Изменение прогноза по кредитному рейтингу АО "Росгео" с "Негативного" на "Стабильный" обусловлено позитивными ожиданиями АКРА относительно финансовых результатов компании за 2022 год, успешной реализацией Компанией партнерских программ и получением ей бюджетных инвестиций", — говорится в сообщении АКРА.

"Росгеология" в начале сентября сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2022 года составила 519,7 миллиона рублей против убытка в 1,984 миллиарда годом ранее. Из-за сезонного характера геологоразведочных работ больший объем выручки обычно приходился на второе полугодие, однако компании впервые удалось добиться получения чистой прибыли именно в первой половине года за счет системной реализации стратегии компании в последние три года.

Согласно оценке АКРА, финансовый профиль "Росгео" характеризуется хорошим уровнем рентабельности, средней долговой нагрузкой и хорошей позицией по ликвидности. Присвоенный прогноз с наиболее высокой долей вероятности останется таким на горизонте 12-18 месяцев, добавляется в сообщении.

Уточняется, что объем контрактной базы компании с учетом контрактов с высокой вероятностью заключения сейчас составляет 71,4 миллиарда рублей. База подписанных контрактов обеспечивает холдинг объемом работ до 2024 года.

"Кредитный рейтинг АКРА — A(RU) со стабильным прогнозом имеет важное значение для реализации наших планов по расширению присутствия на рынке корпоративных облигаций, средства от размещения которых будут использованы для обеспечения финансовой стабильности и эффективного развития холдинга в рамках утвержденной долгосрочной стратегии до 2025 года", — прокомментировал оценку АКРА глава "Росгеологии" Сергей Горьков в пресс-релизе холдинга.

Холдинг сохраняет планы по выходу на рынок облигаций осенью текущего года, объем выпуска может составить 5-6 миллиардов рублей или несколько больше в зависимости от условий на рынке, сообщал РИА Новости Горьков в начале сентября. Привлеченные средства компания думает направить на реструктуризацию портфеля своих обязательств.

"Росгеология" осенью 2021 года уже размещала дебютный выпуск облигаций на 6 миллиардов рублей, спрос инвесторов превысил 8 миллиардов рублей, полученные доходы планировалось использовать на рефинансирование кредитных обязательств. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.