МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ продлил на полгода приостановку переводов за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, сообщил регулятор. Банк России разрешил компаниям покупать бумаги недружественных эмитентов

"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на шесть месяцев. Решение принято для поддержания финансовой стабильности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года — тогда ЦБ сообщил, что переводы из РФ за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов из недружественных стран на ближайшие шесть месяцев приостановлены.