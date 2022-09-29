БЕРЛИН, 29 сен — ПРАЙМ. Немецкие компании и домохозяйства должны еще больше сократить потребление газа в условиях, когда Германия ведет экономическую войну с Россией. Об этом в четверг заявили министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Христиан Линднер. Германия заполнила свои газохранилища на 91 процент

"Энергетический кризис, который мы переживаем в Европе, угрожает перерасти в экономический и социальный кризис", — сказал Хабек журналистам после того, как правительство объявило о финансировании цен на энергоносители до 200 млрд евро (194 млрд долларов).

"Мы оказались в энергетической войне", — сказал Линднер, добавив, что Германия будет реагировать всей своей экономической мощью.