МИНСК, 29 сен — ПРАЙМ. РФ и Белоруссия подписали в четверг межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России, сообщила пресс-служба министерства транспорта Белоруссии. Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

"Сегодня в Минтрансе России подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации. Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру. Подписи под документом поставили главы министерств транспорта Беларуси и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев", — говорится в сообщении.

При этом глава российского Минтранса отметил, что подписание межправительственного соглашения придаст новый импульс национальным экономикам. "Документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить наше транспортное сотрудничество", — уверен министр.

В феврале прошлого года правительства двух стран подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Как сообщил Виталий Савельев, текущие темпы перевалки позволяют спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам года на уровне около 3 миллионов тонн, при запланированных 2 миллионах 400 тысяч тонн.

ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ПОРТЫ

Объем перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны в 2022 году прогнозируется на уровне 3 миллионов тонн, то есть на 25% больше изначального прогноза, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

В министерстве напомнили, что в феврале прошлого года правительства двух стран подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны.

"Текущие темпы перевалки позволяют спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам года на уровне около 3 млн тонн, при запланированных 2 млн 400 тыс тонн", — передает слова Савельева пресс-служба министерства.