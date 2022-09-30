МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не справился с миссией настоящего лидера Запада и не принял важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики, пишет в статье для The Hill аналитик Лиз Пик. В энергетических компаниях США опасаются рецессии

По ее словам, в нынешней обстановке от главы Белого дома все ждут решительных действий, но он убежден, что дела идут блестяще.

"Мировая экономика ушла в штопор — даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества — и совершенно зря", — отмечает автор.

По ее словам, Байден не принял двух важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики — не остановил вливание наличности в экономику по инициативе федерального правительства и не помог нефтегазовой отрасли США нарастить добычу, чтобы сбить цены на энергоносители.

Пик напомнила, что председатель ФРС Джером Пауэлл принял жесткие меры, чтобы сдержать распухание денежной массы, однако Белый дом свел его усилия на нет, продолжая накачивать экономику деньгами как ни в чем не бывало.

"Байден транжирит средства направо и налево. Один его только последний шаг в этом направлении — план по списанию студенческого долга — по оценкам Бюджетного управления Конгресса, обойдется в 400 миллиардов долларов. А с учетом всех сопутствующих затрат Комитет по ответственному государственному бюджету оценил общие расходы во все 600 миллиардов долларов", — подчеркнула автор.

Она также отметила, что вдогонку к Американскому плану спасения на 1,9 триллиона долларов, Закону об инфраструктуре на 1,2 триллиона и Закону о полупроводниках на 280 миллиардов американская экономика получит еще и списание студенческого долга на полтриллиона — "к тому же не факт, что законное".

Еще одна мера, которую, по мнению автора, должен был сделать Байден, — это созвать ведущих производителей нефти и газа и наметить план увеличения добычи — но президент наотрез отказался это сделать.

"Мир столкнулся с экономическим кризисом. И США должны принять все возможные меры, чтобы подавить инфляцию у себя дома и за рубежом. Увы, для этого нужны решительные шаги президента, а он, как ни странно, убежден, что дела идут блестяще", — заключила Пик.