МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Киевские власти за время существования независимой Украины лишь изымали ресурсы из Донецкой и Луганской областей, а не вкладывали в эти территории, поэтому восстанавливать их после вхождения Луганской и Донецких Народных Республик в состав РФ нужно будет практически с нуля, вложив около триллиона рублей, заявил РИА Новости политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Эксперт рассказал об аграрном потенциале Херсонской и Запорожской областей

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу, 30 сентября, в Кремле, Путин примет в ней участие. Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Начало запланировано на 15.00 мск. Путин выступит с объемным выступлением.

"За время существования независимой Украины, власти только все высасывали из Донецкой и Луганской областей, ничего не вкладывали в них. Поэтому после присоединения ДНР и ЛНР России придется восстанавливать их практически с нуля, инвестировав около триллиона рублей, чтобы подтянуть эти регионы до российских стандартов", — сказал Суздальцев.

Промышленность регионов, по его словам, понесла колоссальные потери. "Большая часть угольных шахт выработали свой ресурс, к тому же добыча угля там весьма дорогая. Экономика нарушена. Крупнейшие металлургические заводы стоят. Не работают уникальные предприятия, производившие машиностроительную продукцию, различного рода шахтное оборудование, которого нет на нашем российском рынке. Тех же заводов, которые еще работают, немного", — считает эксперт.

По его словам, в обоих регионах прежде всего следует "стабилизировать ситуацию, сделать гарантированный мир". "До тех пор деньги туда никто не вложит", — полагает Суздальцев.