МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро временно прекращается с 1 октября – с этой даты ввезти на территорию союза приобретенные в онлайн-магазинах товары без уплаты пошлин можно будет только на 200 евро. Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

Если стоимость посылки окажется выше, придется заплатить пошлину в размере 15% стоимости, но не менее 2 евро за каждый килограмм превышения.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил срок действия повышенного порога в 1000 евро до 2 апреля 2023 года. Однако соответствующее решение совета ЕЭК так и не было официально опубликовано, поэтому с 1 октября и до вступления решения в силу будет временно применяться норма о беспошлинном пороге в 200 евро.

Как разъяснила Федеральная таможенная служба, принятое решение совета ЕЭК вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Как только это произойдет, излишне уплаченные с 1 октября суммы таможенных платежей будут возвращены плательщикам в установленном порядке.