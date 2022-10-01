НАЛЬЧИК, 1 окт — ПРАЙМ. Правительство России выделит Кабардино-Балкарии более 179 миллионов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает портал правительства региона. Камчатский край и Тверская область получат деньги на туристические кластеры

"Аграриям Кабардино-Балкарии из резервного фонда правительства России дополнительно выделят более 179 миллионов рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур", — говорится в сообщении.

Отмечается, в результате сельхозпроизводители региона смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российские аграрии дополнительно получат 10 миллиардов рублей на производство зерновых, средства поступят в 64 региона.