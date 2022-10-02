МИНСК, 2 окт — ПРАЙМ. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что странам ЕАЭС нужно не только развивать расчеты в нацвалютах, но и ценообразование в них. Главы Центробанков стран ЕАЭС обсудили монетарную политику

"Необходимо и ценообразование вести в нацвалютах. (Национальная — ред.) валюта должна быть не только средством платежа, но и мерой стоимости. В ситуации, когда цены будут сформированы в национальных валютах, не такой уж ущерб будет наносить волатильность обменных курсов национальных валют", — сказал Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о целесообразности полного перехода в расчетах между странами союза с доллара на нацвалюты.

Он отметил, что позиция ЕЭК была услышана странами-участницами ЕАЭС. "Я полагаю, что мы выйдем на определенные соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах", — продолжил Мясникович.

Он также отметил в качестве положительного примера в этой сфере взаимодействие Белоруссии и России. Мясникович пояснил, что другие государства на их примере воочию могут убедиться в выгодности таких решений.